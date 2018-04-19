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Лукашенко обозначил перспективы экономического сотрудничества с Молдовой
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Лукашенко обозначил перспективы экономического сотрудничества с Молдовой 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Заинтересованность в активном развитии совместных проектов, создание новых предприятий, дальнейший поиск направлений сотрудничества — такими представляются перспективы деловых отношений Беларуси и Молдовы Александру Лукашенко. Об этом президент Беларуси заявил сегодня на встрече в расширенном формате с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом, передает БЕЛТА.
Глава государства согласился с мнением премьер-министра Молдовы, что их страны связывает не только сентиментальные дружеские отношения, но и прагматическое сотрудничество. «И мы на этом пути немало сделали, это хороший фундамент наших отношений. Но всегда встает вопрос, а что дальше», — уточнил свою позицию Александр Лукашенко. Белорусский лидер остановился на текущих аспектах молдавской экономики. «Две тысячи лифтов, по данным вашего правительства, надо менять. Лифты делают у нас, причем белорусы вышли с ними на космический уровень. Почему мы не можем здесь их собирать? Можем. Надо автобусы — давайте будем вместе производить», — предложил Александр Лукашенко.
Именно в этом формате кооперации, по его мнению, Беларусь и Молдова смогут выйти на новый уровень экономического сотрудничества. «Мы за это деньги с вас не берем. Мы готовы кроме всего прочего — людей научить. У вас появятся новые кадры и предприятия», — обратил внимание президент.
В качестве примера успешного партнерства президент привел взаимодействие белорусских ученых с институтом растениеводства «Порумбень», который он посетил с Игорем Додоном. По словам Александра Лукашенко, ученые обеих стран не просто выстроили надежные отношения и активно развивают их, но и всегда думают о новых совместных проектах. Это взаимовыгодно для обоих государств.
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