Лукашенко обозначил перспективы экономического сотрудничества с Молдовой

Молдовы Заинтересованность в активном развитии совместных проектов, создание новых предприятий, дальнейший поиск направлений сотрудничества — такими представляются перспективы деловых отношений Беларуси Александру Лукашенко . Об этом президент Беларуси заявил сегодня на встрече в расширенном формате с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом , передает БЕЛТА.

Глава государства согласился с мнением премьер-министра Молдовы, что их страны связывает не только сентиментальные дружеские отношения, но и прагматическое сотрудничество. «И мы на этом пути немало сделали, это хороший фундамент наших отношений. Но всегда встает вопрос, а что дальше», — уточнил свою позицию Александр Лукашенко. Белорусский лидер остановился на текущих аспектах молдавской экономики. «Две тысячи лифтов, по данным вашего правительства, надо менять. Лифты делают у нас, причем белорусы вышли с ними на космический уровень. Почему мы не можем здесь их собирать? Можем. Надо автобусы — давайте будем вместе производить», — предложил Александр Лукашенко.

Именно в этом формате кооперации, по его мнению, Беларусь и Молдова смогут выйти на новый уровень экономического сотрудничества. «Мы за это деньги с вас не берем. Мы готовы кроме всего прочего — людей научить. У вас появятся новые кадры и предприятия», — обратил внимание президент.