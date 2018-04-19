Контракты на $20 млн заключены на бизнес-форме в Кишиневе

Импульс дальнейшему экономическому сотрудничеству придают и соглашения пакетом в $20 млн, которые заключены во время белорусско-молдавского форума делового и межрегионального сотрудничества в Кишиневе . Об этом по его итогам с удовлетворением сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, передает БЕЛТА.

И хотя, по его словам, подобные форумы в какой-то степени — имиджевые мероприятия, главный результат — это то, что остается в виде контрактов. А подписано в молдавской столице 16 соглашений и контрактов. Есть среди них и те, которые остаются коммерческой тайной. Поэтому председатель ТПП Беларуси подтверждает, что по совокупности проделанной работы «планка в $20 млн на этом форуме взята».

По его словам, у обеих стран есть хорошие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества. Речь идет о дальнейшем развитии совместных предприятий по сборке троллейбусов и тракторной техники и создании новых. «На подходе МАЗ, целый ряд других машиностроительных гигантов, даже таких как „Могилевлифтмаш“, — пояснил руководитель Палаты.

Евразийский экономический союз. Он уточнил, что уже примерно 60 белорусских компаний имеют свои представительства в Молдове . С совместно произведенной продукцией страны смогут выходить и на другие рынки, в том числе таких интеграционных объединений, как ЕС

Новая ниша, которую открыта на форуме — фармацевтика. „Беларусь выпускает серьезную номенклатуру лекарственных препаратов по социальной цене. Поэтому мы открываем для себя новые возможности“, — отметил Владимир Улахович. Он добавил, что в Молдове представлена и белорусская нефтехимическая продукция, пользуется спросом текстиль.

В форуме делового и межрегионального сотрудничества приняли участие не только представители бизнес-кругов, но и руководство городов и районов двух стран. Для делегатов была организована выставка коммунальной техники и другой белорусской продукции.