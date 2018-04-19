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Контракты на $20 млн заключены на бизнес-форме в Кишиневе
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Контракты на $20 млн заключены на бизнес-форме в Кишиневе 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Импульс дальнейшему экономическому сотрудничеству придают и соглашения пакетом в $20 млн, которые заключены во время белорусско-молдавского форума делового и межрегионального сотрудничества в Кишиневе. Об этом по его итогам с удовлетворением сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, передает БЕЛТА.
И хотя, по его словам, подобные форумы в какой-то степени — имиджевые мероприятия, главный результат — это то, что остается в виде контрактов. А подписано в молдавской столице 16 соглашений и контрактов. Есть среди них и те, которые остаются коммерческой тайной. Поэтому председатель ТПП Беларуси подтверждает, что по совокупности проделанной работы «планка в $20 млн на этом форуме взята».
По его словам, у обеих стран есть хорошие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества. Речь идет о дальнейшем развитии совместных предприятий по сборке троллейбусов и тракторной техники и создании новых. «На подходе МАЗ, целый ряд других машиностроительных гигантов, даже таких как „Могилевлифтмаш“, — пояснил руководитель Палаты.
Он уточнил, что уже примерно 60 белорусских компаний имеют свои представительства в Молдове. С совместно произведенной продукцией страны смогут выходить и на другие рынки, в том числе таких интеграционных объединений, как ЕС и Евразийский экономический союз.
Новая ниша, которую открыта на форуме — фармацевтика. „Беларусь выпускает серьезную номенклатуру лекарственных препаратов по социальной цене. Поэтому мы открываем для себя новые возможности“, — отметил Владимир Улахович. Он добавил, что в Молдове представлена и белорусская нефтехимическая продукция, пользуется спросом текстиль.
В форуме делового и межрегионального сотрудничества приняли участие не только представители бизнес-кругов, но и руководство городов и районов двух стран. Для делегатов была организована выставка коммунальной техники и другой белорусской продукции.
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