Безвизовый въезд в Белоруссию способствовал росту турпотока на 30% 

«С февраля прошлого года был облегчен визовый режим для граждан 80 государств. Это привело к тому, что рост туристического потока составил порядка 30 процентов», — проинформировал представитель Минспорта Белоруссии.
По информации Молчана, Белоруссию в минувшем году посетило около 9 млн иностранных туристов. «Основной поток туристов идет из Российской Федерации», — уточнил глава департамента Минспорта. Он предложил членам Информсовета СНГ сконцентрироваться на вопросах популяризации туристических возможностей стран Содружества. «Давайте рекламировать туристический потенциал наших государств и увеличивать турпоток друг к другу», — сказал Молчан.
В соответствии с указом президента Белоруссии Александра Лукашенко с 12 февраля 2017 года в республике был установлен безвизовый порядок въезда в Белоруссию на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска через Государственную границу Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств в том числе США и 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, Японию и другие государства. Позднее безвизовый порядок въезда сроком до 10 дней был установлен в отдельных районах Брестской и Гродненской областей.