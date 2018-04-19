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Лукашенко и Додон на тракторах засеяли поле кукурузы под Кишиневом
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Лукашенко и Додон на тракторах засеяли поле кукурузы под Кишиневом 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Опыт профессионального механизатора пригодился Александру Лукашенко, когда в тандеме с молдавским коллегой Игорем Додоном он на тракторе засеял участок кукурузного поля под Кишиневом, сообщает пресс-служба белорусского президента. Лидеры двух стран посетили институт растениеводства «Порумбень», где и приняли участие в церемонии «День поля», посвященной началу посевной кампании.
Президенты посетили выставку современной белорусской сельхозтехники, обсудили с руководством института развитие сотрудничества между странами в сфере растениеводства, а затем на тракторах посадили новый урожай кукурузы.
Ранее в интервью БЕЛТА Игорь Додон рассказал, что идея посадить новый урожай вместе с главой белорусского государства возникла во время одной из встреч с Лукашенко в прошлом году. «Для меня это было неожиданно. Знаю, что Александр Григорьевич часто работает на тракторе. Я сам оканчивал аграрный университет, экономист в сельском хозяйстве по первой специальности, родился в селе, поэтому трактор видел и ездил на нем. Но последние пять-шесть лет я не управлял им, поэтому пришлось подготовиться», — признался Додон.
Кстати, и президент Молдовы не остался в долгу перед белорусским руководителем. Он пообещал научить Александра Лукашенко возделывать виноград и производить из него натуральное вино. Об этом главы государств сообщили журналистам, посещая институт растениеводства «Порумбень».
Главное направление деятельности этого института — селекция и семеноводство кукурузы, производство семян элиты и суперэлиты, совершенствование технологий возделывания кукурузы и табака. Между Научно-практическим центром НАН Беларуси по земледелию, Полесским институтом растениеводства и институтом растениеводства «Порумбень» Молдовы развивается сотрудничество в области селекции кукурузы.
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