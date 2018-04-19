Лукашенко и Додон на тракторах засеяли поле кукурузы под Кишиневом

Опыт профессионального механизатора пригодился Александру Лукашенко , когда в тандеме с молдавским коллегой Игорем Додоном он на тракторе засеял участок кукурузного поля под Кишиневом , сообщает пресс-служба белорусского президента. Лидеры двух стран посетили институт растениеводства «Порумбень», где и приняли участие в церемонии «День поля», посвященной началу посевной кампании.

Президенты посетили выставку современной белорусской сельхозтехники, обсудили с руководством института развитие сотрудничества между странами в сфере растениеводства, а затем на тракторах посадили новый урожай кукурузы.

Ранее в интервью БЕЛТА Игорь Додон рассказал, что идея посадить новый урожай вместе с главой белорусского государства возникла во время одной из встреч с Лукашенко в прошлом году. «Для меня это было неожиданно. Знаю, что Александр Григорьевич часто работает на тракторе. Я сам оканчивал аграрный университет, экономист в сельском хозяйстве по первой специальности, родился в селе, поэтому трактор видел и ездил на нем. Но последние пять-шесть лет я не управлял им, поэтому пришлось подготовиться», — признался Додон.

Кстати, и президент Молдовы не остался в долгу перед белорусским руководителем. Он пообещал научить Александра Лукашенко возделывать виноград и производить из него натуральное вино. Об этом главы государств сообщили журналистам, посещая институт растениеводства «Порумбень».