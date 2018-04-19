Гашение марки к 100-летию БЕЛТА состоялось в Минске

Церемония гашения почтовых марок, приуроченная к 100-летнему юбилею Белорусского телеграфного агентства, состоялась в столице республики, сообщает «виновник» этого торжества — БЕЛТА — не только для журналистов, но и для филателистов Союзного государства.

Проект подготовлен Министерством связи и информатизации в сотрудничестве с телеграфным агентством. В основе блока, тираж которого 12 тысяч экземпляров, — логотипы юбиляра.

Белорусское телеграфное агентство — крупнейшее информационное агентство республики, наиболее авторитетный источник оперативной информации о деятельности высших органов власти страны основано 23 декабря 1918 года.

Как ранее информировал «СОЮЗ», торжественный акт спецгашения совпадает с открытием 19 апреля заседания в белорусской столице Информсовета СНГ. Учитывая, что в странах Содружества текущий год объявлен Годом культуры, основной акцент на пленарных дискуссиях будет сделан на освещении культурных традиций и ценностей народов СНГ.

Планируется, что во время заседания члены Совета, в который входят руководители государственных информационных агентств СНГ, они ознакомятся с опытом работы и перспективами национального информационного центра, который работает в режиме реального времени, размещая новости на собственном сайте на белорусском, русском, английском, немецком, испанском и китайском языках.