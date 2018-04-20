Проект малого соглашения между РФ и Белоруссией о признании виз в основном готов

«Проект „малого спортивного соглашения“ будет действовать на период проведения соревнований (ЧМ по футболу-2018 — прим. ТАСС ) и позволит обеспечить беспрепятственный транзит болельщиков», — отметил Бегун.

Представитель МВД Белоруссии принял участие в заседании межгосударственной межведомственной группы в Москве , на котором обсуждался вопрос подготовки межправительственного соглашения о взаимном признании виз.

Глава департамента МВД уточнил, что в проекте документа осталось согласовать вопросы, «регулирующие защиту информации». «Есть договоренность о том, что российская сторона на следующей неделе представит нам свои предложения и замечания с тем, чтобы до конца апреля эксперты в режиме видеоконференции могли окончательно согласовать проект документа», — отметил Бегун. Он затруднился сказать о том, когда соглашение будет подписано, уточнив только, что оно должно будет вступить в силу до 5 июня нынешнего года.

Так называемый усеченный вариант документа будет действовать до заключения полномасштабного межправительственного соглашения о взаимном признании виз. «В большом соглашении остаются несогласованными вопросы обмена информацией», — сказал Бегун. Также, по его словам, в проекте документа «нет списка стран», граждане которых смогут беспрепятственно следовать транзитом через Белоруссию в РФ , имея российскую визу. В настоящее время иностранцы могут въезжать на территорию РФ только через межгосударственные пункты пропуска, которых ввиду отсутствия пограничного контроля на белорусско-российской границе нет.