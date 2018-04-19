Россия и Беларусь обсудят мясной и молочный вопросы

Встреча министров сельского хозяйства двух стран состоится в пятницу, 20 апреля, в Минске

Как ожидается, стороны будут говорить о продукции, которая поставляется на рынки России Беларуси . В частности, об ассортименте и спросе, а также о том, как не допустить появления там некачественных товаров.

Пожалуй, самой острой темой станет снятие временных ограничений с белорусских предприятий молочной и мясной отраслей.

Скорее всего, в рамках встречи рассмотрят вопрос образования единого молочного рынка.

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