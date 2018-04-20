Лукашенко примет участие в открытии фермы на Сахалине

Возводимая в селе Раздольном Корсаковского района молочно-товарная ферма — совместный проект России и Беларуси, напомнил глава островного региона. В прошлом году его положительно оценили главы двух государств — Владимир Путин и Александр Лукашенко. При возведении животноводческого комплекса за основу взят лучший белорусский опыт. В частности, это, технологии беспривязного содержания скота и автоматизированного доения.

На новом предприятии будет содержаться тысяча голов основного стада. Сейчас завершено строительство всех зданий, среди которых 3 коровника и 3 телятника, а также 8 сенажно-силосных траншей. Приобретено и смонтировано оборудование на доильно-молочном блоке. Установлены шторы и световентиляционные коньки на коровниках, которые обеспечат оптимальный микроклимат в помещениях, что важно для высокой продуктивности скота. Ферма имеет собственные дизельную установку, котельную и станцию водоподготовки. В перспективе появится здесь и цех по переработке молока и выпуску кисломолочной продукции.

Для работников комплекса построен агрогородок из 50 одноэтажных благоустроенных домов, начато его заселение.