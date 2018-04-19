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Минск прокомментировал избиение белорусов в Польше за русский язык
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Минск прокомментировал избиение белорусов в Польше за русский язык 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 19 апр — РИА Новости. Любые посягательства на белорусских граждан неприемлемы, а мотивированные национальной или языковой принадлежностью преступления неприемлемы вдвойне. Об этом заявили в МИД Белоруссии по поводу ситуации с нападением на граждан республики в Польше.
Инцидент случился в начале апреля. Трое жителей польского Голдапа напали на группу белорусов, которые работают и проживают в этом городе. Злоумышленники распылили слезоточивый газ, избили белорусов кулаками, а одного ударили бутылкой по голове. Полиция поймала нападавших. Они признали свою вину и пояснили, что избили белорусов потому, что те разговаривали на русском языке. Задержанным грозит до семи с половиной лет тюрьмы.
"Наше посольство в Варшаве уже направило официальные запросы в окружную прокуратуру в Сувалках и районную прокуратуру в Сейнах в связи с этим инцидентом. Будем тщательно отслеживать эту ситуацию", — цитирует слова представителя белорусского МИД Дмитрия Мирончика Sputnik Беларусь.
Между тем, Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии в Польше сообщил об усилении ксенофобских настроений в стране. Нападкам часто подвергаются украинцы. Недавно в польском городе Вроцлаве двое неизвестных в трамвае напали украинца. Избиение, как отмечают правозащитники, сопровождалось грубыми оскорблениями в отношении жителей Украины.
В середине февраля СМИ сообщили о недопустимых действиях в адрес гражданки Украины, которая нелегально работала на одном из предприятий в городе Срьода-Великопольська. Женщина перенесла инсульт, ее работодатель вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, вывез ее в соседний город, положил на скамейку посреди улицы и вызвал полицию, заявив, что на улице находится человек в нетрезвом состоянии.
Всплеск в Польше антиукраинских настроений стал особо заметен на фоне усилившегося потока мигрантов из соседней страны, которые воспользовались возможностями безвизового посещения ЕС. По данным Нацбанка Польши, примерно треть приехавших украинцев работают в качестве прислуги, еще около трети заняты в сфере строительства, остальные трудятся в сфере обслуживания и в сельском хозяйстве.
Белорусы также выезжают на работу в соседнюю страну. Около 24 тысяч граждан Белоруссии официально трудоустроены в Польше. Главным образом, они работают в строительной, транспортной и садоводческой сферах. В частности, в Голдапе, где произошло нападение, проживает около 200 уроженцев Белоруссии.
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