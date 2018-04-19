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Руководители госинформагентств СНГ обсудят в Минске опыт взаимодействия в Год культуры
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Руководители госинформагентств СНГ обсудят в Минске опыт взаимодействия в Год культуры 

ТАСС 1 час назад
МИНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Вопросы взаимодействия в освещении мероприятий Года культуры в странах Содружества обсудят в среду участники XXIV заседания Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет СНГ).
"Важно, чтобы культурная тематика была ярче представлена в нашем общем информационном пространстве, чтобы наши культурные, исторические ценности объединяли людей всех поколений, в том числе молодежь", — подчеркнул председатель Информсовета СНГ, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Он отметил, что государства Содружества обладают бесценным культурным достоянием, о котором нужно рассказывать не только в Год культуры, которым в СНГ провозглашен 2018 год. «Мы постоянно должны привлекать общественное внимание к проблемам сохранения нашего культурного наследия», — подчеркнул Михайлов.
Участники заседания планируют обсудить направления сотрудничества в освещении действующих и новых туристических маршрутов, которые знакомят с достопримечательностями стран Содружества и традициями их народов. В частности, планируется заслушать информацию о туристическом потенциале Белоруссии и о предстоящих осенью в Киргизии III Всемирных играх кочевников. В повестку также включены вопросы, связанные с подготовкой и реализацией совместных проектов в Год книги (2019) и 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, которое будет широко праздноваться в 2020 году.
В связи с отмечаемым в нынешнем году 100-летием Белорусского информационного агентства (БелТА) участники заседания ознакомятся с опытом работы и перспективами развития этого ведущего СМИ республики. Планируется, что в рамках юбилейных мероприятий в штаб-квартире Исполкома СНГ состоится тожественное гашение почтовой марки, посвященной юбилею агентства.
Информсовет СНГ образован в ноябре 1995 года. В его состав входят руководители государственных новостных служб Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России и Таджикистана.
Деятельность Информсовета СНГ нацелена на обеспечение взаимодействия и сотрудничества стран СНГ в информационной сфере, создание благоприятных условий для беспрепятственного распространения информации и эффективного обмена опытом профессиональной деятельности, а также укрепление медиапартнерства.
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