Руководители госинформагентств СНГ обсудят в Минске опыт взаимодействия в Год культуры

МИНСК , 19 апреля. / ТАСС /. Вопросы взаимодействия в освещении мероприятий Года культуры в странах Содружества обсудят в среду участники XXIV заседания Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет СНГ).

"Важно, чтобы культурная тематика была ярче представлена в нашем общем информационном пространстве, чтобы наши культурные, исторические ценности объединяли людей всех поколений, в том числе молодежь", — подчеркнул председатель Информсовета СНГ, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов . Он отметил, что государства Содружества обладают бесценным культурным достоянием, о котором нужно рассказывать не только в Год культуры, которым в СНГ провозглашен 2018 год. «Мы постоянно должны привлекать общественное внимание к проблемам сохранения нашего культурного наследия», — подчеркнул Михайлов.

Участники заседания планируют обсудить направления сотрудничества в освещении действующих и новых туристических маршрутов, которые знакомят с достопримечательностями стран Содружества и традициями их народов. В частности, планируется заслушать информацию о туристическом потенциале Белоруссии и о предстоящих осенью в Киргизии III Всемирных играх кочевников. В повестку также включены вопросы, связанные с подготовкой и реализацией совместных проектов в Год книги (2019) и 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, которое будет широко праздноваться в 2020 году.

В связи с отмечаемым в нынешнем году 100-летием Белорусского информационного агентства (БелТА) участники заседания ознакомятся с опытом работы и перспективами развития этого ведущего СМИ республики. Планируется, что в рамках юбилейных мероприятий в штаб-квартире Исполкома СНГ состоится тожественное гашение почтовой марки, посвященной юбилею агентства.

России и Таджикистана. Информсовет СНГ образован в ноябре 1995 года. В его состав входят руководители государственных новостных служб Азербайджана Армении , Белоруссии, Казахстана , Киргизии, Молдавии

Деятельность Информсовета СНГ нацелена на обеспечение взаимодействия и сотрудничества стран СНГ в информационной сфере, создание благоприятных условий для беспрепятственного распространения информации и эффективного обмена опытом профессиональной деятельности, а также укрепление медиапартнерства.