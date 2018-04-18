В ЕС призвали власти и оппозицию Армении проявить сдержанность

Делегация Евросоюза Армении и посольства стран ЕС призвали власти и оппозицию страны к сдержанности и ответственности. Соответствующее заявление было распространено в связи с продолжающимися в Армении акциями протеста.

В ЕС отметили, что внимательно следят за событиями в Ереване

В заявлении говорится, что, согласно закону, граждане Армении имеют право на проведение мирных собраний.

«Госорганы имеют обязательство обеспечить общественный порядок и безопасность посредством справедливого и соразмерного применение закона. Важно, чтобы стороны продолжили проявлять сдержанность и ответственность», — отмечается в заявлении, опубликованном в Facebook делегации ЕС в Армении.

Отмечается, что в Брюсселе готовы «продолжить сотрудничество с госорганами и гражданским обществом Армении с целью содействия реализации в республике демократических и экономических реформ».

Ранее стало известно, что полиция доставила в отделения 84 участника акции протеста в Ереване.