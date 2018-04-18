В Ташкенте обсуждены вопросы противовоздушной обороны стран СНГ 

Ташкент, 18 апреля /Синьхуа/ — На очередном заседании Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников СНГ в Ташкенте были обсуждены вопросы совершенствования и развития Объединенной системы ПВО, а также укрепления двустороннего и многостороннего военного сотрудничества государств-участников СНГ в области противовоздушной обороны. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе минобороны Узбекистана.
Объединенная система ПВО стран СНГ создана в феврале 1995 года в Алматы. В настоящее время в нее входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. —0—