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Узбекистан поддерживает усилия Республики Корея по установлению мира на Корейском полуострове
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Узбекистан поддерживает усилия Республики Корея по установлению мира на Корейском полуострове 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 18 апреля /Синьхуа/ — Главы МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и Республики Корея Кан Ген Хва сегодня обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, некоторым международным и региональным проблемам. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
Узбекская сторона приветствовала проведение межкорейского саммита и подтвердила свою неизменную поддержку усилиям Республики Корея по установлению мира, стабильности и безопасности на Корейском полуострове.
Выражена уверенность, что позитивные итоги саммита создадут благоприятные условия для дальнейшего развития и процветания Юга и Севера Корейского полуострова и всего региона в целом. —0—
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