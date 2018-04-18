Узбекистан поддерживает усилия Республики Корея по установлению мира на Корейском полуострове

Узбекистана Ташкент, 18 апреля / Синьхуа / — Главы МИД Абдулазиз Камилов и Республики Корея Кан Ген Хва сегодня обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, некоторым международным и региональным проблемам. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Узбекская сторона приветствовала проведение межкорейского саммита и подтвердила свою неизменную поддержку усилиям Республики Корея по установлению мира, стабильности и безопасности на Корейском полуострове.

Выражена уверенность, что позитивные итоги саммита создадут благоприятные условия для дальнейшего развития и процветания Юга и Севера Корейского полуострова и всего региона в целом. —0—