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Мажилис парламента Казахстана одобрил поправки в соглашение о сохранности секретной информации в рамках ОДКБ
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Мажилис парламента Казахстана одобрил поправки в соглашение о сохранности секретной информации в рамках ОДКБ
ИА Синьхуа
1 час назад
Комментарии
Астана
, 18 апреля /
Синьхуа
/ — Депутаты мажилиса парламента
Казахстана
сегодня одобрили поправки в соглашение о взаимном
обеспечении сохранности секретной информации в рамках Организации
Договора о коллективной безопасности. —0—
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