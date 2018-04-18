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Мажилис парламента Казахстана одобрил поправки в соглашение о сохранности секретной информации в рамках ОДКБ
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Мажилис парламента Казахстана одобрил поправки в соглашение о сохранности секретной информации в рамках ОДКБ 

ИА Синьхуа 1 час назад
Астана, 18 апреля /Синьхуа/ — Депутаты мажилиса парламента
Казахстана сегодня одобрили поправки в соглашение о взаимном
обеспечении сохранности секретной информации в рамках Организации
Договора о коллективной безопасности. —0—
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