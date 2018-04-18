Назарбаев провел кадровые перестановки в ВС Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел кадровые перестановки в Вооруженных силах страны, сообщает пресс-служба Акорды. Сразу в нескольких родах войск теперь новые руководители.

Командующимдесантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск назначен Кайдар Каракулов, войска регионального командования «Астана» возглавил Дулат Адырбеков. Командовать ракетными войсками и артиллерией будет Аскар Жоламанов. Главнокомандующим Военно-морскими силами назначен Сакен Бекжанов.

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