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Назарбаев провел кадровые перестановки в ВС Казахстана
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Назарбаев провел кадровые перестановки в ВС Казахстана 

Мир24 46 минут назад
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел кадровые перестановки в Вооруженных силах страны, сообщает пресс-служба Акорды. Сразу в нескольких родах войск теперь новые руководители.
Командующимдесантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск назначен Кайдар Каракулов, войска регионального командования «Астана» возглавил Дулат Адырбеков. Командовать ракетными войсками и артиллерией будет Аскар Жоламанов. Главнокомандующим Военно-морскими силами назначен Сакен Бекжанов.
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