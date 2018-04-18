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Лукашенко: У Беларуси и Молдовы нет закрытых тем для сотрудничества
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Лукашенко: У Беларуси и Молдовы нет закрытых тем для сотрудничества 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам прошедших в Кишеневе переговоров с молдавским лидером Игорем Додоном предложил добавить энергии в ускорение партнерства.
"Хочу сказать просто и доступно, пусть нас услышат и в Америке, и в Евросоюзе, и на Востоке: у нас нет закрытых тем для сотрудничества. Мы готовы сотрудничать, начиная от ВПК (если вам это нужно) и заканчивая любой гражданской продукцией, сельского хозяйства, продуктов питания", — с повышенным оптимизмом сказал белорусский лидер.
Более того, по его мнению, обеим сторонам надо не замыкаться на традиционных методах торговли, а расширять горизонты для проектирования новых совместных предприятий. И хотя работа в этом направлении осуществляется уже давно, по оценке Лукашенко, ее следует активизировать.
"Более того, мы подготовим вам специалистов", — предложил президент Беларуси, подчеркнув, что его страна уже, как говорится, находится «на низком старте» и готова действовать максимально быстро, если к этому будут готовы молдавские партнеры.
"Мы готовы настолько, насколько готовы вы. Давайте не будем терять времени", — призвал белорусский лидер.
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