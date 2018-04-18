Лукашенко: У Беларуси и Молдовы нет закрытых тем для сотрудничества

"Хочу сказать просто и доступно, пусть нас услышат и в Америке, и в Евросоюзе , и на Востоке: у нас нет закрытых тем для сотрудничества. Мы готовы сотрудничать, начиная от ВПК (если вам это нужно) и заканчивая любой гражданской продукцией, сельского хозяйства, продуктов питания", — с повышенным оптимизмом сказал белорусский лидер.

Более того, по его мнению, обеим сторонам надо не замыкаться на традиционных методах торговли, а расширять горизонты для проектирования новых совместных предприятий. И хотя работа в этом направлении осуществляется уже давно, по оценке Лукашенко, ее следует активизировать.

"Более того, мы подготовим вам специалистов", — предложил президент Беларуси, подчеркнув, что его страна уже, как говорится, находится «на низком старте» и готова действовать максимально быстро, если к этому будут готовы молдавские партнеры.

"Мы готовы настолько, насколько готовы вы. Давайте не будем терять времени", — призвал белорусский лидер.