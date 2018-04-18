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Президент Армении назначил новых вице-премьеров страны
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Президент Армении назначил новых вице-премьеров страны 

RT на русском 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Президент Армении Армен Саркисян подписал указы о назначении новых первого вице-премьера и двух заместителей председателя правительства страны. Об этом информирует АМИ «Новости-Армения».
Первым вице-премьером Армении был назначен Карен Карапетян, а вице-премьерами — Армен Геворкян и Ваче Габриелян.
Отмечается, что другим указом Геворкян был освождён от должности руководителя аппарата президента страны.
Карапетян ранее исполнял обязанности премьер-министра. Габриелян в предыдущем правительстве занимал должность вице-премьера и министра международной экономической интеграции и реформ.
Ранее экс-президента Армении Сержа Саргсяна избрали премьер-министром страны.
RT на русском: последние новости
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