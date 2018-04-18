Лукашенко: не надо ставить небольшие государства на колени

"Не надо пытаться ставить небольшие государства на колени и ориентировать нас — или туда, или сюда. Дайте нам возможность определиться, с кем нам быть и как нам действовать впредь. Я формулу Президента Молдовы принимаю на ура: мы должны видеть все хорошее и там, и там", — сказал Лукашенко.

Он также добавил, что у Белоруссии и Молдавии «нет закрытых тем для сотрудничества».

Ранее Александр Лукашенко поделился секретами своей белковой диеты.