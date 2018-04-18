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Лукашенко: не надо ставить небольшие государства на колени
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Лукашенко: не надо ставить небольшие государства на колени 

Газета.Ru 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Молдавии Игорем Додоном заявил, что не нужно пытаться ставить небольшие государства на колени. Об этом сообщает БелТА.
"Не надо пытаться ставить небольшие государства на колени и ориентировать нас — или туда, или сюда. Дайте нам возможность определиться, с кем нам быть и как нам действовать впредь. Я формулу Президента Молдовы принимаю на ура: мы должны видеть все хорошее и там, и там", — сказал Лукашенко.
Он также добавил, что у Белоруссии и Молдавии «нет закрытых тем для сотрудничества».
Ранее Александр Лукашенко поделился секретами своей белковой диеты.
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