Экс-президент Армении рассказал о политических изменениях в стране

«На самом деле мы уже несколько дней живём в парламентской республике. И завтра депутаты изберут премьер-министра. Таким образом, будут сформированы все основные органы управления государства», — заявил он.

По его словам, конституционные изменения в стране начались в 2005 году (когда прошёл референдум по изменениям конституции, после чего стартовал переход к смешанной форме правления), а с 2007-го они вступили в законную силу.

«Возврат к президентской форме правления не был бы позитивно воспринят в нашем обществе. Ведь и выборы президента 2008 года прошли негладко. Почти все политические силы требовали поменять форму правления на парламентскую», — сказал Саргсян.

Он отметил, что было принято решение сбалансировать политическую структуру Армении, которая теперь отличается сильной законодательной властью парламента, перед которым кабмин несёт полную ответственность.