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Вино и троллейбусы: Лукашенко и Додон договорились укреплять партнерство
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Вино и троллейбусы: Лукашенко и Додон договорились укреплять партнерство 

Мир24 1 час назад
Президента Беларуси Александра Лукашенко встречали сегодня в Молдове хлебом-солью и вином. Он прибыл туда с официальным визитом. Белорусский лидер признался в любви к молдавской земле, заметив, что хотел бы пройти по улицам Кишинева пешком, как это было в советские времена. О чем еще говорили президенты двух стран, рассказала корреспондент «МИР 24» Олеся Казаку.
Министр экономики Молдовы к встрече с белорусским лидером подготовился. На вопрос Александра Лукашенко ответил, что на белорусский рынок приходится около 70% молдавских вин. Среди стран СНГ — это основной партнер Молдовы.
О том, что Беларусь — важнейший партнер Молдовы, президенты двух стран говорили во время совместного заседания. Товарооборот в прошлом году вырос на 10%. Кишинев и Минск не просто торгуют друг с другом, они еще и вместе производят. Один из успешных примеров — сборка троллейбусов.
«Нам не надо замыкаться на какой-то простой торговле. Нам надо создавать совместные предприятия здесь. Начали мы здесь выпускать троллейбусы и начинали, я помню это, со сборки. Извини меня, Игорь Николаевич, не для критики, в каком-то сарае мы начинали. А сегодня вы половину этих троллейбусов производите в Молдове», — сказал Лукашенко.
Следующий этап сотрудничества — ремонт молдавских дорог. Игорь Додон намерен приобщить к важному проекту белорусские компании. Не исключено, что между Кишиневом и Минском появится прямой авиарейс. Это тоже обсудили президенты. Для молдавского лидера важна и международная поддержка. Игорь Додон поблагодарил Александра Лукашенко за помощь в стремлении страны получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.
«Нам импонирует позиция Беларуси, которая исходит во внешней политике из национальных интересов. Я считаю, что Молдова должна дружить со всеми, но не с кем-то против кого-то. Мы будем иметь хорошие отношения со странами ЕС, мы будем дружить с Беларусью, с Россией», — подчеркнул Додон.
Завтра Игорь Додон и Александр Лукашенко отправятся в поле. Они сядут на белорусские тракторы и посеют кукурузу. Царица полей, выращенная в Молдове, хорошо продается в Беларуси.
Время визита Александра Лукашенко в Кишинев выбрано не случайно. Вместе с президентом Молдовы Игорем Додоном он даст старт посевной.
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