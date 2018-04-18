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Лукашенко — Додону: Лучшей земли, чем Молдова, я не встречал
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Лукашенко — Додону: Лучшей земли, чем Молдова, я не встречал 

Мир24 2 часа назад
Ничто не мешает активно сотрудничать Минску и Кишиневу, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с молдавским коллегой Игорем Додоном. Белорусский лидер прибыл в Кишинев с официальным визитом. Торжественная встреча глав двух стран прошла перед Государственной резиденцией Игоря Додона. Оба президента тепло приветствовали друг друга. «Беларусь всегда была надежным партнером — и экономическим, и внешнеполитическим. Ваш визит очень важен. Спасибо, что приняли наше предложение. Я думаю есть, о чем пообщаться. Есть много текущих вопросов, есть некоторые планы на перспективу», — сказал Додон.
«Проезжая по центральной улице Кишинева, я больше всего хотел бы пройти по ней пешком, как когда-то было в советские времена. Я признаюсь искренне (это не для пиара какого-то, потому что я в Молдове): лучшей земли я не видел и не встречал. Здесь хорошие люди, земля, очень хороший климат», — отметил в свою очередь Лукашенко.
Игорь Додон заявил, что Молдова считает Беларусь своим самым надежным партнером, а Александр Лукашенко признался, что любит Кишинев.
В прошлом году товарооборот между странами немного сократился — до 220 миллионов долларов. Беларусь продает тракторы и нефтепродукты Молдове, Кишинев поставляет в Минск вина и фрукты.
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