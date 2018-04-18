Лукашенко: Развитию сотрудничества Беларуси и Молдовы ничто не мешает

Перекрестная востребованность в продукции, которую выпускает Беларусь Молдова , подтверждает взаимную заинтересованность в кооперации и дает основания утверждать Александру Лукашенко, что активному «развитию сотрудничества Беларуси и Молдовы ничто не мешает». Об этом белорусский руководитель заявил на переговорах с президентом Игорем Додоном , которые проходят в его гостевой резиденции. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отметив гостеприимный характер встречи с лидером страны, президент РБ с благодарностью подчеркнул, что, посещая бывшие союзные республики, он нигде не испытывает такой ностальгии, как в Молдове. Он даже не без сожаления констатировал, что, проезжая по центральной улице Кишинева , больше всего хотел бы пройти по ней пешком, как много десятилетий назад. И искренне добавил: «лучшей земли не видел и не встречал».

В свою очередь Игорь Додон отметил, что Молдова считает Беларусь своим надежным партнером и заинтересована перенять ее опыт в аграрном секторе, промышленности и в социальной сфере.

Стоит отметить, что накануне визита Лукашенко лидер Молдовы прямо заявил, что его страна готова взять все лучшее, что есть в Беларуси. И, поясняя свою позицию, подчеркнул, что «исходит всегда только из национальных интересов».