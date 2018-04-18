Лукашенко: Развитию сотрудничества Беларуси и Молдовы ничто не мешает 

Перекрестная востребованность в продукции, которую выпускает Беларусь и Молдова, подтверждает взаимную заинтересованность в кооперации и дает основания утверждать Александру Лукашенко, что активному «развитию сотрудничества Беларуси и Молдовы ничто не мешает». Об этом белорусский руководитель заявил на переговорах с президентом Игорем Додоном, которые проходят в его гостевой резиденции. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Отметив гостеприимный характер встречи с лидером страны, президент РБ с благодарностью подчеркнул, что, посещая бывшие союзные республики, он нигде не испытывает такой ностальгии, как в Молдове. Он даже не без сожаления констатировал, что, проезжая по центральной улице Кишинева, больше всего хотел бы пройти по ней пешком, как много десятилетий назад. И искренне добавил: «лучшей земли не видел и не встречал».
В свою очередь Игорь Додон отметил, что Молдова считает Беларусь своим надежным партнером и заинтересована перенять ее опыт в аграрном секторе, промышленности и в социальной сфере.
Стоит отметить, что накануне визита Лукашенко лидер Молдовы прямо заявил, что его страна готова взять все лучшее, что есть в Беларуси. И, поясняя свою позицию, подчеркнул, что «исходит всегда только из национальных интересов».
Додон, по его словам, категорически против того, чтобы Молдова становись геополитическим инструментом. «Не хочу, чтобы нас затягивали на свою сторону Европа и США в борьбе против России, нам это не нужно», — подчеркнул молдавский руководитель. Правда, он дал понять в этой связи, что его «позиция принципиальная и отличается от позиции правительства, которое в последний год делало очень много антироссийских заявлений, чтобы понравиться Западу». Отвечая на вопрос о перспективах европейской интеграции, президент высказал свою принципиальную точку зрения: «Молдова не станет членом ЕС. Этот поезд уже сам теряет вагоны, и нам незачем туда торопиться».