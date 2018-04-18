В Минске отрицают вспышку африканской чумы свиней в Белоруссии

МИНСК , 18 апреля. / ТАСС /. Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц опроверг информацию об обострении ситуации с африканской чумой свиней (АЧС) в республике. Об этом он заявил в среду журналистам

"В Белоруссии благополучная ситуация [по АЧС], хочу вас заверить", — отметил министр. Комментируя сокращение поголовья свиней в ряде регионов республики, он отметил, что это связано с экономической целесообразностью закрытия устаревших свинокомплексов.

Он сообщил, что за последние пять лет по стране закрыто «417 таких ферм с поголовьем почти 250 тыс.». «Взамен мы открыли 19 новых комплексов по современной технологии, они уже производят мясо. Еще пять комплексов будут построены до 2010 года», — добавил Заяц.

По его словам, белорусская сторона представила Россельхознадзору информацию об эпизоотической ситуации в стране. «Мы открыты и говорим о том, что никогда не позволим, чтобы в Россию поставлялась продукция сомнительного качества, и тем более, не дай Бог, продукция с вирусом АЧС », — сказал Заяц. Он обратил внимание на то, что вся продукция при поставках на внешний рынок проходит тщательный контроль.

Заяц считает, что Россельхознадзор, поступил неправильно, запретив поставки свинины со всей территории страны, из-за вспышки АЧС в Гомельской области. «По правилам необходимо закрывать тот регион, который якобы имеет определенную опасность, но ни в коем случае не всю страну», — отметил Заяц. По его словам «это грубейшее нарушение, этот вопрос надо поднимать».

Ранее Россельхознадзор заявил, что вводит временные ограничения на поставки живых свиней и свиноводческой продукции из Белоруссии с 10 апреля. Уточняется, что решение принято в связи с выявлением вируса АЧС в экспортируемой мясной продукции. В ведомстве сообщили, что продолжают фиксировать «случаи поступлений животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм». В Россельхознадзоре пообещали усилить контроль над белорусскими ОАО «Гомельский мясокомбинат».