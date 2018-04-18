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Кишинев вошел в десятку самых популярных городов для путешествий у россиян
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Кишинев вошел в десятку самых популярных городов для путешествий у россиян 

РИА Новости 2 часа назад
КИШИНЕВ, 18 апр — РИА Новости. Российское аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг городов СНГ для путешествий российских туристов весной 2018 года — и Кишинев входит в топ-10 этого списка.
Молдавская столица расположилась на шестом месте перечня. Как отмечает Sputnik Молдова, в Кишинев весной приезжают в среднем на три дня и расходуют 50 долларов в сутки на проживание и питание.
Также в первую десятку попали Минск, Астана, Баку, Ереван, Алма-Ата, Ташкент, Бишкек, Душанбе и Ашхабад.
При этом Кишинев и Ташкент лидируют по дешевизне поездок, а Астана и Баку больше всего подходят для отдыха «люкс».
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности поездок весной этого года.
По данным агентства, чаще всего российские граждане выбирают туры выходного дня.
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