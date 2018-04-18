Кишинев вошел в десятку самых популярных городов для путешествий у россиян

КИШИНЕВ , 18 апр — РИА Новости . Российское аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг городов СНГ для путешествий российских туристов весной 2018 года — и Кишинев входит в топ-10 этого списка.

Молдавская столица расположилась на шестом месте перечня. Как отмечает Sputnik Молдова , в Кишинев весной приезжают в среднем на три дня и расходуют 50 долларов в сутки на проживание и питание.

При этом Кишинев и Ташкент лидируют по дешевизне поездок, а Астана и Баку больше всего подходят для отдыха «люкс».

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности поездок весной этого года.

По данным агентства, чаще всего российские граждане выбирают туры выходного дня.

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