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Игорь Додон: Большинство молдаван хотят жить, как в Беларуси
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Игорь Додон: Большинство молдаван хотят жить, как в Беларуси 

Российская Газета 22 минуты назад
Фото: Российская Газета
Уверенность в том, что «подавляющее большинство молдаван хотят жить, как в Беларуси», выразил президент Молдовы Игорь Додон в интервью БЕЛТА накануне официального визита главы белорусского государств в Кишинев, который начинается 18 апреля.
По словам молдавского лидера, несмотря на то, что «некоторые в Европе, да и в других государствах, критикуют Беларусь» по качеству жизни, по тому, что страна смогла сохранить и добиться новых достижений, она «превзошла очень многие страны». Президент не раз приводил в пример, что по рейтингу Doing Business РБ намного выше, чем Молдова, «которая проводит какие-то непонятные европейские реформы». Он напомнил также, что РБ входит в первую десятку стран по объему экономического сотрудничества с Молдовой. «Нам с Беларусью всегда удавалось иметь очень хорошие двусторонние отношения», — сказал Игорь Додон. А отвечая на вопрос, какими он видит отношения двух стран через пять-десять лет, президент выразил надежду, что они, прежде всего, увеличат объемы торговли. «Я очень надеюсь, что сможем открыть у нас больше совместных предприятий, чтобы вместе производить те же автобусы, троллейбусы, тракторы для выхода в дальнейшем на рынки Европейского союза. Если эта продукция производится в Молдове, то туда она попадает без таможенных пошлин. Это выгодно нашим белорусским партнерам», — отметил глава Молдовы.
Как ранее сообщал «СОЮЗ», Александр Лукашенко проведет переговоры с Игорем Додоном в формате один на один, а затем к ним присоединятся члены делегаций. Главной темой повестки станет развитие взаимовыгодного сотрудничества, взаимодействие в интеграционных форматах, в том числе на площадках Евразийского экономического союза и СНГ.
Параллельно с визитом главы государства в Кишиневе пройдет белорусско-молдавский форум делового и межрегионального сотрудничества. В нем принимают участие не только представители бизнес-кругов, но и руководство городов и районов двух стран. Для делегатов будет организована выставка коммунальной техники и другой белорусской продукции.
По данным статистики, в 2017 году товарооборот между двумя странами составил $220,5 млн и по сравнению с 2016-м сократился на 3%. Однако при этом белорусский экспорт вырос почти на 13% и достиг $133,4 млн Его основу составили нефтепродукты, сахар, тракторы и седельные тягачи, лесоматериалы, кокс и битум, пленка из пластмасс, стекловолокно. Прорабатывается организация производства в Кишиневе автобусов МАЗ.
В Молдове сейчас действует более 60 представительств, субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских предприятий. В стране созданы три сборочных производства: садово-виноградарских тракторов «Беларус-921», тракторов Бобруйского завода и троллейбусов.
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