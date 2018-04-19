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Покинувшие Украину члены экипажа арестованного судна «Норд» планируют вернуться в Крым
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Покинувшие Украину члены экипажа арестованного судна «Норд» планируют вернуться в Крым 

Rambler News Service 40 минут назад
Фото: Парламентская газета
Два члена экипажа арестованного украинскими пограничниками российского судна «Норд», находящиеся в Белоруссии, вылетят из Минска в Москву, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката членов экипажа Александра Руденко.
«Дальше они направляются в Москву», — сказал Руденко.
Руденко передал в распоряжение агентству видеообращение двух членов экипажа, в котором они подтвердили, что находятся в Белоруссии, продемонстрировали российские паспорта со штампами выезда из Украины и заявили, что намерены в ближайшее время вернуться домой в Крым.
Ранее Госпогранслужба Украины заявила, что двое членов экипажа «Норда» смогли «обманным путем» выехать с территории Украины в Белоруссию. В ведомстве, которое считает российских моряков гражданами Украины, пояснили, что они предъявили в аэропорту «Жуляны» при вылете документы граждан России, выданные в генконсульстве России в Харькове. Служба также заявила, что смогла остановить вылет семи членов экипажа «Норда».
О задержании рыболовецкого судна «Норд» из Крыма с 10 членами экипажа на борту стало известно 25 марта. Позже судно было арестовано украинским судом. При этом капитана судна на Украине возбудили два уголовных дела. В ходе последнего заседания суд постановил отпустить его под личное обязательство являться на судебные заседания.
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