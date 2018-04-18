Минск рассчитывает урегулировать вопросы по визам до ЧМ-2018 

«Мы надеемся, что к чемпионату мира по футболу 2018 года будут созданы соответствующие механизмы по обеспечению контроля за въездом, пребыванием и беспрепятственным транзитным проездом болельщиков в Российскую Федерацию», — отметил глава департамента МВД Беларуси, передает ТАСС.
Бегун рассчитывает, что в результате работы белорусских и российских экспертов «все проблемные вопросы будут решены». «Потому что мы пошли при подготовке и корректировке проекта соглашения по принципу учета интересов обоих государств», — сказал представитель МВД.
Представитель МВД в среду в Москве примет участие в заседании межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке согласованных рекомендаций в области миграционной политики. На заседании планируется также обсудить вопрос подготовки проекта белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз.
Ранее стороны отмечали, что заинтересованы в принятии этого документа в первом квартале 2018 года в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу. Предполагалось, что белорусско-российское соглашение по визам может быть подписано в апреле или мае. Белорусская сторона не исключает, что Минск и Москва могут договориться о подписании до ЧМ-2018 подготовленного Минском усеченного варианта соглашения о взаимном признании виз. Он позволит обеспечить беспрепятственный транзит футбольных болельщиков в РФ.