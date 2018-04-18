Минск рассчитывает урегулировать вопросы по визам до ЧМ-2018

«Мы надеемся, что к чемпионату мира по футболу 2018 года будут созданы соответствующие механизмы по обеспечению контроля за въездом, пребыванием и беспрепятственным транзитным проездом болельщиков в Российскую Федерацию », — отметил глава департамента МВД Беларуси , передает ТАСС

Бегун рассчитывает, что в результате работы белорусских и российских экспертов «все проблемные вопросы будут решены». «Потому что мы пошли при подготовке и корректировке проекта соглашения по принципу учета интересов обоих государств», — сказал представитель МВД.

Представитель МВД в среду в Москве примет участие в заседании межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке согласованных рекомендаций в области миграционной политики. На заседании планируется также обсудить вопрос подготовки проекта белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз.