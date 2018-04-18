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Минск собрался поставить ракетные системы Баку
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Минск собрался поставить ракетные системы Баку 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Белоруссия планирует до конца года приступить к выполнению первого экспортного контракта на поставку 10 реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Полонез», вероятным заказчиком системы называется Азербайджан.
Первый твердый контракт подразумевает передачу 10 комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т. д.) уже в 2018 году. Юридические документы находятся на финальной стадии, а клиент «заканчивает решать свои финансовые вопросы», подчеркнул источник в минобороны Белоруссии, добавив, что речи «о кредите со стороны Минска не идет».
Раскрывать имя заказчика источник отказался, однако два топ-менеджера предприятий российской оборонной промышленности сообщили СМИ, что речь идет об Азербайджане.
Проект «Полонез» начал реализовываться на фоне длившихся с 2012 года разногласий Москвы и Минска о поставке Белоруссии оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Это оружие было нужно президенту Александру Лукашенко в качестве ответной меры на «активизацию некоторых сил». Но Россия была согласна передислоцировать ОТРК в Белоруссию только вместе с боевыми расчетами ВС РФ. Не получив желаемого, Лукашенко поручил создать свою систему, не уступающую по своим возможностям «Искандеру». Сделать это с нуля и быстро было сложно, поэтому решили закупить и впоследствии локализовать на минском заводе точной электромеханики китайские ракеты типа А-200, установив их на свои шасси МЗКТ-7970.
На параде 9 мая 2015 года публике были показаны два «Полонеза». Впоследствии систему испытали на артиллерийских полигонах в Китае и Белоруссии — проверка была признана успешной.
Один из военно-промышленных источников говорит, что Азербайджан давно присматривался к белорусскому ВПК «по соображениям цены, по всей видимости, сейчас ТТХ „Полонеза“ оказались еще и подходящими под требования их вооруженных сил».
Готовящийся контракт можно вполне рассматривать как «несколько запоздалый ответ Азербайджана на поставки Россией комплексов „Искандер“ в Армению», считает военно-дипломатический источник. Он полагает, что поставка оружия, способного поражать объекты городской и военной инфраструктуры, аэродромы, дорожную и речную сеть, а также живую силу, будет воспринята в Ереване негативно, но те же «Искандеры» сыграют роль сдерживающего фактора.
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