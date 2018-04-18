Минск собрался поставить ракетные системы Баку

Белоруссия планирует до конца года приступить к выполнению первого экспортного контракта на поставку 10 реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Полонез», вероятным заказчиком системы называется Азербайджан

Первый твердый контракт подразумевает передачу 10 комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т. д.) уже в 2018 году. Юридические документы находятся на финальной стадии, а клиент «заканчивает решать свои финансовые вопросы», подчеркнул источник в минобороны Белоруссии, добавив, что речи «о кредите со стороны Минска не идет».

Раскрывать имя заказчика источник отказался, однако два топ-менеджера предприятий российской оборонной промышленности сообщили СМИ, что речь идет об Азербайджане.

Проект «Полонез» начал реализовываться на фоне длившихся с 2012 года разногласий Москвы и Минска о поставке Белоруссии оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Это оружие было нужно президенту Александру Лукашенко в качестве ответной меры на «активизацию некоторых сил». Но Россия была согласна передислоцировать ОТРК в Белоруссию только вместе с боевыми расчетами ВС РФ. Не получив желаемого, Лукашенко поручил создать свою систему, не уступающую по своим возможностям «Искандеру». Сделать это с нуля и быстро было сложно, поэтому решили закупить и впоследствии локализовать на минском заводе точной электромеханики китайские ракеты типа А-200, установив их на свои шасси МЗКТ-7970.

На параде 9 мая 2015 года публике были показаны два «Полонеза». Впоследствии систему испытали на артиллерийских полигонах в Китае и Белоруссии — проверка была признана успешной.

Один из военно-промышленных источников говорит, что Азербайджан давно присматривался к белорусскому ВПК «по соображениям цены, по всей видимости, сейчас ТТХ „Полонеза“ оказались еще и подходящими под требования их вооруженных сил».