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В Ташкенте состоялось заседание Координационного Комитета по вопросам объединенной системы ПВО СНГ
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В Ташкенте состоялось заседание Координационного Комитета по вопросам объединенной системы ПВО СНГ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Участники заседания обсудили особенности и специфику организации и проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенной системы ПВО СНГ в 2018 году.
Основные направления совершенствования и развития объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ стали одной из тем обсуждения в ходе проведения 48-го заседания Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств, которое прошло 17 апреля в столице Республики Узбекистан г. Ташкенте.
В заседании Координационного Комитета приняли участие делегации от министерств обороны Российской Федерации, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, представители объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности, предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации, руководители базовых организаций государств — участников СНГ в области исследования проблем ПВО и подготовки военных кадров.
Участники заседания обсудили также результаты деятельности Координационного Комитета в 2017 году, особенности и специфику организации и проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенной системы ПВО СНГ в 2018 году, приоритетные исследования в области противовоздушной обороны, а также ряд других вопросов совершенствования и развития объединенной системы ПВО.
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