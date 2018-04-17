В Ташкенте состоялось заседание Координационного Комитета по вопросам объединенной системы ПВО СНГ

Участники заседания обсудили особенности и специфику организации и проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенной системы ПВО СНГ в 2018 году.

Основные направления совершенствования и развития объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ стали одной из тем обсуждения в ходе проведения 48-го заседания Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств, которое прошло 17 апреля в столице Республики Узбекистан г. Ташкенте.

Участники заседания обсудили также результаты деятельности Координационного Комитета в 2017 году, особенности и специфику организации и проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенной системы ПВО СНГ в 2018 году, приоритетные исследования в области противовоздушной обороны, а также ряд других вопросов совершенствования и развития объединенной системы ПВО.