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Россия и Армения договорились о силах и средствах объединенной системы ПВО
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Россия и Армения договорились о силах и средствах объединенной системы ПВО 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТАШКЕНТ, 17 апр — РИА Новости. Россия и Армения договорились о составе сил и средств в Объединенной региональной системе ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности, сообщил журналистам начальник главного штаба — первый заместитель главкома Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко.
"Подписан перечень войск, выделяемых Россией и Арменией в состав Объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности", — сказал он.
Подписи под документом поставили начальники генеральных штабов вооруженных сил РФ и Армении. Перечень направили на утверждение главе Минобороны РФ Сергею Шойгу и министру обороны Армении Вигену Саргсяну. Аналогичный перечень войск и сил уже согласован и утвержден с Казахстаном.
"Продолжается согласование документов о создании объединенных региональных систем ПВО России и Киргизии, а также России и Таджикистана", — добавил Кураченко.
Кроме того, на должность командующего единой региональной системой ПВО РФ и Белоруссии назначен командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб, а главкома Сил воздушной обороны Казахстана Нурлана Карбенова планируется назначить командующим единой региональной системой ПВО РФ и Казахстана.
Объединенная система противовоздушной обороны государств-участников СНГ создана на основе соглашения десяти стран содружества, подписанного 10 февраля 1995 в Алма-Ате. В настоящее время в состав объединенной системы ПВО государств-участников СНГ входит Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.
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