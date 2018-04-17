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СМИ: в Румынии высадили 1918 дубов в память об объединении с Молдавией
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СМИ: в Румынии высадили 1918 дубов в память об объединении с Молдавией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИШИНЕВ, 17 апр — РИА Новости. Министр вод и лесов Румынии Иоан Денеш принял участие в посадке 1918 дубов в память об объединении страны с Молдавией, произошедшем 100 лет назад, сообщает во вторник Agerpress.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии уже не входит в состав Румынии. Унионисты (сторонники объединения двух стран) считают, что в этом «юбилейном» году должно произойти слияние Молдавии и Румынии.
Деревья посадили на румынском берегу реки Прут, которая разделяет две страны. В скором времени такая же акция пройдет и на молдавском берегу, чтобы лес объединил оба государства.
"Посадка 1918 саженцев дуба на румынском берегу реки Прут и 1918 на берегу Бассарабии — это минимальное уважение к огромной жертве наших предков, которые верили в идеал, в то, что все, кто говорит на румынском языке, станут частью страны, названной Румыния", — цитирует Денеша Agerpress.
Президент Молдавии неоднократно заявлял о намерении провести референдум, чтобы законодательно запретить идеи унионизма (объединения с Румынией). По данным соцопросов, подавляющее большинство граждан Молдавии высказываются против присоединения республики к соседней стране. Глава Молдавии выступает за уголовное наказание за действия организаций, которые ведут к ликвидации государственности и продвигают идеи объединения с Румынией или любым другим государством.
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