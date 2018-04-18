Проживающие в Казахстане ветераны ВОВ получат ко Дню Победы выплаты

Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Астане , получат по 350 тысяч тенге (1061 доллар) ко Дню Победы. Такое решение принял Маслихат (парламент) столицы Казахстана , сообщает Tengrinews.kz.

«Оказать в 2018 году дополнительную социальную помощь ко Дню Победы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны города Астаны в размере 350 тысяч тенге», — говорится в постановлении городского парламента.

Ветераны войны из Астаны стали рекордсменами по праздничным выплатам среди всех других участников борьбы с фашизмом не только в Казахстане, но и в других странах, некогда входивших в состав СССР. Например, ветеранам в Узбекистане к 9 мая выделят по пять миллионов сумов (617 долларов).

Таджикистане ветеранам войны выплатили в 2017 году по три тысячи сомони (340 долларов), праздничная выплата ко Дню Победы в 2018 году ещё не установлена, но не будет меньше прошлогодней суммы, уверяют в правительстве республики.