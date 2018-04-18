Проживающие в Казахстане ветераны ВОВ получат ко Дню Победы выплаты 

Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Астане, получат по 350 тысяч тенге (1061 доллар) ко Дню Победы. Такое решение принял Маслихат (парламент) столицы Казахстана, сообщает Tengrinews.kz.
«Оказать в 2018 году дополнительную социальную помощь ко Дню Победы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны города Астаны в размере 350 тысяч тенге», — говорится в постановлении городского парламента.
Ветераны войны из Астаны стали рекордсменами по праздничным выплатам среди всех других участников борьбы с фашизмом не только в Казахстане, но и в других странах, некогда входивших в состав СССР. Например, ветеранам в Узбекистане к 9 мая выделят по пять миллионов сумов (617 долларов).
Министерство труда и социального развития Киргизии сообщило в среду, что инвалиды и участники войны, несовершеннолетние узники концлагерей и блокадники Ленинграда получат в канун 73-й годовщины Победы по 15 тысяч сомов (217 долларов).
В Таджикистане ветеранам войны выплатили в 2017 году по три тысячи сомони (340 долларов), праздничная выплата ко Дню Победы в 2018 году ещё не установлена, но не будет меньше прошлогодней суммы, уверяют в правительстве республики.
В России ветеранам выплатят, согласно проекту постановления правительства, по 10 тысяч рублей (около 160 долларов). Кроме того, предусмотрены и региональные праздничные доплаты.