Минск стал самым популярным городом в СНГ для весенних путешествий

Столица Республики Беларусь город Минск — лидирует в списке городов, которые выбирают россияне для весенних путешествий. Это следует из рейтинга городов Содружества независимых государств для путешествий российских туристов этой весной, который составило аналитическое агентство «ТурСтат».

Баку, Как сообщает БЕЛТА, в первую десятку, кроме Минска, входят такие города как Астана Ереван , Алматы, Ташкент, Кишинев Бишкек , Душанбе и Ашхабад

Что касается Минска, то россияне чаще всего выбирают такой формат путешествия как «тур выходного дня» и тратят за это время порядка 80 долларов в сутки.

Самые дешевые туры — в Кишинев и Ташкент, а самые дорогие — в Баку и Астану.