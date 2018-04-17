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Минск стал самым популярным городом в СНГ для весенних путешествий
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Минск стал самым популярным городом в СНГ для весенних путешествий 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: Российская Газета
Столица Республики Беларусь — город Минск — лидирует в списке городов, которые выбирают россияне для весенних путешествий. Это следует из рейтинга городов Содружества независимых государств для путешествий российских туристов этой весной, который составило аналитическое агентство «ТурСтат».
Как сообщает БЕЛТА, в первую десятку, кроме Минска, входят такие города как Астана, Баку, Ереван, Алматы, Ташкент, Кишинев, Бишкек, Душанбе и Ашхабад.
Что касается Минска, то россияне чаще всего выбирают такой формат путешествия как «тур выходного дня» и тратят за это время порядка 80 долларов в сутки.
Самые дешевые туры — в Кишинев и Ташкент, а самые дорогие — в Баку и Астану.
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