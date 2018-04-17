Назарбаев отметил доверительные и дружеские отношения Астаны и Сеула

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва перспективы развития торгово-экономических отношений двух стран, сообщает «МИР 24».

«Я с большим удовольствием встречаюсь с вами, министром очень близкой нам дружественной страны. Между Астаной Сеулом сложились очень доверительные отношения, и все годы моего президентства со всеми президентами вашей страны я имею очень близкие контакты. В связи с этим экономическое сотрудничество растет», — сказал Назарбаев.

Он отметил высокую степень доверия и дружбы, которые сложились между двумя государствами за 25 лет дипломатического сотрудничества.

Глава южнокорейского МИД , в свою очередь, поделилась впечатлениями от посещения столицы Казахстана — Астаны.

Шавкатом Мирзиеевым. По окончании визита в Казахстан Кан Ген Хва отправится в Ташкент, где ее ждет встреча с президентом Узбекистана

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