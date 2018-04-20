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Президент Туркменистана нанесет государственный визит в Узбекистан
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Президент Туркменистана нанесет государственный визит в Узбекистан 

ИА Синьхуа 48 минут назад
Фото: Россия для всех
Ташкент, 20 апреля /Синьхуа/ — По приглашению президента Шавката Мирзиеева 23-24 апреля президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетит с государственным визитом Узбекистан. Об этом сегодня сообщила пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
В ходе визита, как ожидают, будут обсуждаться вопросы укрепления и наращивания многоплановых узбекско-туркменских отношений, а также актуальные региональные и международные проблемы.
В рамках визита пройдет бизнес-форум представителей ведущих экономических структур Узбекистана и Туркменистана. —0—
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