Президент Туркменистана нанесет государственный визит в Узбекистан

В ходе визита, как ожидают, будут обсуждаться вопросы укрепления и наращивания многоплановых узбекско-туркменских отношений, а также актуальные региональные и международные проблемы.

В рамках визита пройдет бизнес-форум представителей ведущих экономических структур Узбекистана и Туркменистана. —0—