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МИД: Предстоящий визит Бердымухамедова в Узбекистан — историческое событие
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МИД: Предстоящий визит Бердымухамедова в Узбекистан — историческое событие 

Мир24 1 час назад
Фото: Россия для всех
Предстоящий визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан станет историческим событием. Такое заявление сделали в субботу в МИД Туркменистана.
«Данный визит поднимет на новый качественный уровень исконно братские отношения, основанные на вековых традициях добрососедства, взаимного уважения и плодотворного сотрудничества», — подчеркнули в ведомстве.
Гурбангулы Бердымухамедов посетит Узбекистан с государственным визитом 23-24 апреля по приглашению президента Шавката Мирзиеева. В марте прошлого года президент Узбекистана нанес официальный визит в Туркменистан.
Во внешнеполитическом ведомстве Туркменистана отмечается, что обе страны занимают ключевое геограыическое положение в центре Азиатского континента, на перекрестке торгово-экономических и транспортно-коммуникационных коридоров. Государства работают также по вопросам рационального использования водно-энергетических ресурсов и защиты окружающей среды.
«В течение пяти лет в рамках Стратегии развития Узбекистана на период 2017-2021 годы планируется реализовать 657 инвестиционных проектов общей стоимостью 40 миллиардов долларов и увеличить объём промышленного производства в 1,5 раза», -говорится в сообщении.
Базой для роста объемов торговли, укрепления партнерства в экономической и научной сферах служат богатые ресурсы и повышение экспортного потенциала Туркменистана и Узбекистана, а Договор об экономическом сотрудничестве и Соглашение о взаимных поставках товаров способствует обеспечению международно-правовых условий для наращивания партнерства.
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