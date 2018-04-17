МВД предложило освободить украинцев и белорусов от экзамена по русскому

"Родилось предложение освободить граждан Украины и Белоруссии от прохождения комиссии на подтверждение звания носителя русского языка. Считаем, что эта инициатива — она у нас уже оформлена в качестве законопроекта — будет двигаться", — сказала Кириллова.