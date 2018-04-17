В МВД РФ предлагают освободить граждан Украины и Белоруссии от экзамена по русскому языку

"Родилось предложение освободить граждан Украины и Белоруссии от прохождения комиссии на подтверждение знания русского языка. Считаем, что эта инициатива (у нас она уже оформлена в виде законопроекта)… будет двигаться", — сказала она.

Кириллова также высказалась за возвращение практики выдачи вида на жительство на длительный срок. «В старые времена вид на жительство был документ, с которым можно было прожить всю жизнь. Сейчас мы выдаем вид на жительство на пять лет и без права продления. Мы считаем, что должны выдавать на пять лет и с таким количеством, которое нужно, а, может быть, с определенного возраста сделать и бессрочным», — отметила она.