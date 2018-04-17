В МВД РФ предлагают освободить граждан Украины и Белоруссии от экзамена по русскому языку 

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. МВД РФ выступил с инициативой освободить граждан Украины и Белоруссии от прохождения комиссии на знание русского языка при приеме в российское гражданство. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека во вторник заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Ольга Кириллова.
"Родилось предложение освободить граждан Украины и Белоруссии от прохождения комиссии на подтверждение знания русского языка. Считаем, что эта инициатива (у нас она уже оформлена в виде законопроекта)… будет двигаться", — сказала она.
Кириллова также высказалась за возвращение практики выдачи вида на жительство на длительный срок. «В старые времена вид на жительство был документ, с которым можно было прожить всю жизнь. Сейчас мы выдаем вид на жительство на пять лет и без права продления. Мы считаем, что должны выдавать на пять лет и с таким количеством, которое нужно, а, может быть, с определенного возраста сделать и бессрочным», — отметила она.