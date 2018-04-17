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Казахстан выступил за проведение межкорейского саммита
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Казахстан выступил за проведение межкорейского саммита 

Мир24 41 минуту назад
Фото: Вестник Кавказа
Казахстан выступает за инициативу проведения межкорейского саммита, который может стать прорывом в улучшении отношений между двумя странами. Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Кайрат Абдрахманов по итогам переговоров с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва.
«Казахстан приветствует восстановление межкорейского диалога и договоренность о проведении саммита между Республикой Корея и КНДР. Астана ожидает больших результатов от предстоящего межкорейского саммита и надеется, что эта встреча станет прорывом в вопросе улучшения отношений между двумя государствами и снятия напряженности на Корейском полуострове», — сказал Абдрахманов.
Он добавил, что для Казахстана денуклеаризация Корейского полуострова — принципиальный вопрос с учетом роли республики в вопросе нераспространения ядерного оружия.
Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва находится в Казахстане с официальным визитом. Она также сегодня встретилась с президентом республики Нурсултаном Назарбаевым. На встрече обсудили перспективы развития торгово-экономических отношений двух стран.
«Я с большим удовольствием с вами встречаюсь, министром очень близкой нам дружественной страны. Между Астаной и Сеулом сложились очень доверительные отношения и все годы моего президентства, со всеми президентами вашей страны я имею очень близкие контакты. В связи с этим экономическое сотрудничество растет», — сказал Назарбаев.
Глава Казахстана также подчеркнул высокую степень доверия и дружбы, которые сложились между двумя государствами за 25 лет дипломатического сотрудничества.
По окончанию визита в Казахстан Кан Ген Хва отправится в Ташкент, где ее ждет встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
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