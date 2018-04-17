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Главы МИД Казахстана и Южной Кореи обсудили проблемы Корейского полуострова
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Главы МИД Казахстана и Южной Кореи обсудили проблемы Корейского полуострова 

Мир24 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Южная Корея рассчитывает на помощь Казахстана в сокращении ядерного оружия на Корейском полуострове. С таким заявлением выступила глава южнокорейского МИДа Кан Ген Хва на переговорах в Астане, сообщает «МИР 24».
«Казахстан — это страна, которая добровольно отказалась от ядерного арсенала и выбрала дорогу мира. Мы видим, чем страна стала с тех пор. Историю Казахстана нужно рассказывать много раз вновь, особенно в рамках нашей ситуации с КНДР. Мы пытаемся убедить Северную Корею выбрать тот же путь, который выбрал Казахстан. Мы будем продолжать надеяться на поддержку Казахстана, как члена Совбеза ООН», — заявила Кан Ген Хва.
В свою очередь министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов отметил, что Астана ожидает больших результатов от предстоящего межкорейского саммита.
Главы МИД также обсудили двустороннее сотрудничество Казахстана и Южной Кореи.
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