Главы МИД Казахстана и Южной Кореи обсудили проблемы Корейского полуострова

Южная Корея рассчитывает на помощь Казахстана в сокращении ядерного оружия на Корейском полуострове. С таким заявлением выступила глава южнокорейского МИДа Кан Ген Хва на переговорах в Астане , сообщает «МИР 24».

«Казахстан — это страна, которая добровольно отказалась от ядерного арсенала и выбрала дорогу мира. Мы видим, чем страна стала с тех пор. Историю Казахстана нужно рассказывать много раз вновь, особенно в рамках нашей ситуации с КНДР . Мы пытаемся убедить Северную Корею выбрать тот же путь, который выбрал Казахстан. Мы будем продолжать надеяться на поддержку Казахстана, как члена Совбеза ООН », — заявила Кан Ген Хва.

В свою очередь министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов отметил, что Астана ожидает больших результатов от предстоящего межкорейского саммита.

Главы МИД также обсудили двустороннее сотрудничество Казахстана и Южной Кореи.

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