Почему гитлеровская операция «Волшебная флейта» не достигла целей

75 лет назад гитлеровская Германия начала в оккупированном Минске одну из самых масштабных карательных операций. Она носила кодовое название «Волшебная флейта». Солдаты СС и Вермахта за шесть дней задержали более 50 тыс. жителей столицы Белорусской ССР. Несмотря на пытки и расстрелы гитлеровцы так и не смогли ликвидировать в городе советское подполье. Почему операция Третьего рейха не достигла своих целей — в материале RT.

В начале Великой Отечественной войны Белорусская ССР приняла на себя один из главных ударов Вермахта. Несмотря на отчаянное сопротивление советских войск, нацисты стремительно продвигались по территории БССР. 28 июня 1941 года пал Минск, а к началу сентября была оккупирована вся территория республики.

С приходом нацистов на территории Белоруссии был установлен жёстокий оккупационный режим и развёрнут террор против мирного населения.

«Нужно понимать, что сущность установленного гитлеровцами режима прямо зависела от самой идеологии войны на Востоке. Нацисты считали народы, населявшие СССР, представителями низших рас, а территорию, на которых они жили, — жизненным пространством для процветания арийцев», — рассказал в интервью RT директор фонда «Историческая память» Александр Дюков

По словам эксперта, массовое уничтожение населения СССР было спланировано гитлеровцами изначально. В 1941 году нацисты сфокусировались на уничтожении евреев, коммунистов и советских активистов, однако в 1942–1943 году они переключились на террор против белорусов и представителей других национальностей, населявших республику.

Оккупационная администрация ещё в 1941 году резко ограничила права белорусского населения, запретив свободное перемещение, введя трудовые повинности и установив для бывших колхозников нереальные нормы сдачи сельхозпродукции.

Местное население стало массово пополнять ряды партизанских отрядов и подпольных организаций. Гитлеровцы отвечали на это уже привычным для них способом — тотальными истребительными акциями. Но, несмотря на это, борцов с нацизмом становилось только больше.

Если первые подпольные организации, созданные в Минске, насчитывали всего несколько десятков человек, то к 1944 году число подпольщиков увеличилось до 9 тысяч.

В 1942 году гитлеровцы разгромили подпольный горком Компартии белорусской столицы, но вскоре подпольная сеть была восстановлена, и для её ликвидации нацисты решили пойти на экстраординарные меры.

«Волшебная флейта»

В апреле 1943 года перед оккупационной администрацией Минска нацистским командованием было поставлено сразу несколько задач: ликвидировать подполье, отбить у жителей города желание помогать партизанам и отправить максимум людей на принудительные работы в Германию.

Разобраться со всеми проблемами гитлеровцы решили одним махом — проведя в Минске масштабную карательную операцию.

Особый цинизм заключался в том, что операции по уничтожению людей нацисты присвоили название одного из самых красивых произведений Моцарта — оперы «Волшебная флейта».

В ходе этой акции были задействованы силы полиции, СС и находящихся в Минске частей Вермахта: подразделений местной полиции безопасности, СД и минского гарнизона, 2-го, 13-го и 23-го полицейских полков СС, а также — особый батальон СС Дирлевангера, состоящий из бывших уголовников и коллаборационистов. Всего к участию в операции было привлечено несколько тысяч нацистских силовиков и их пособников.

С 17 по 22 апреля 1943 года на улицах Минска одновременно постоянно дежурили порядка 2 тыс. карателей. Из 130 тыс. жителей города были задержаны около 52 тыс. человек.

С задержанными жителями Минска работали не только нацистские контрразведчики, но и врачи, отбиравшие кандидатов для отправки на каторгу. Всего по результатам «Волшебной флейты» в Германию и на каторжные работы на территории самой Белоруссии нацисты отправили больше тысячи минчан.

Несколько десятков человек показательно повесили, обвинив их в связях с партизанами. Тех, кто казался гитлеровцам особо подозрительным, расстреливали на месте.

Однако, в целом, если не считать отправки людей на принудительные работы, операция себя не оправдала. Фашистам удалось изъять всего 39 винтовок, 153 противогаза и 12 фотоаппаратов.

Подполье же не только не было уничтожено, но и резко активизировалось, организовав ликвидацию в Минске в сентябре 1943 года генерал-комиссара Генерального округа Белоруссия Вильгельма Кубе

«Контрразведывательная задача нацистскими спецслужбами в Минске в апреле 1943-го решена не была», — убеждён Александр Дюков.

По словам историка, проводимые ранее истребительные операции с точки зрения нацистов были тактически успешны. Гитлеровцы, выполняя поставленные перед ними задачи, массово убивали евреев и уничтожали белорусские деревни, лишая партизанское движение опорных баз.

В 1942 году нацисты, временно ликвидировав подполье в Минске, продемонстрировали результативную агентурно-оперативную работу, однако в апреле 1943-го СД и другие контрразведывательные службы Третьего Рейха ждал провал — ничего поделать с советскими подпольщиками и партизанами они так и не смогли.

По мнению эксперта, однозначно назвать причину такого развития событий нельзя. Это могло быть связано как с профессиональными качествами конкретных исполнителей, так и с тем, что при проведении системной оперативной работы на территории Белоруссии нацисты сталкивались с серьезными трудностями. Если в Прибалтике и на Западной Украине они опирались на заранее развернутые националистическими организациями агентурные сети, то в Белоруссии им многое приходилось начинать с нуля в условиях достаточно низкой лояльности населения.

Цена победы

Сегодня историки считают Белоруссию страной, наиболее сильно пострадавшей во Второй мировой войне. Общее количество жертв нацистов в республике составляет около 3 млн человек.

По состоянию на 1941 год на территории Белоруссии проживало свыше 9 млн человек, в 1944 году осталось 6,3 млн жителей республики.

Таким образом, войну не пережил примерно каждый третий житель БССР.

Нацисты провели на территории Белоруссии около 140 карательных операций, уничтожили 209 городов и райцентров, 5454 деревни, из которых 619 были сожжены вместе с жителями.

«В команды, участвовавшие в карательных акциях, нацисты старались направлять свои самые жестокие кадры. Массовые расстрелы, пытки, сожжение людей живьём должны были запугать партизан, подпольщиков и всех, кто им сочувствовал», — рассказал в интервью RT академик, заведующий кафедрой РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин

Однако своей стратегической цели гитлеровцы так и не достигли. Их жестокость, по словам эксперта, привела лишь к тому, что партизаны и подпольщики становились только смелее и беспощаднее к врагу.