В Ереване задержаны более 60 участников протеста

Ереване полиция задержала 66 участников акции протеста, которые блокировали улицы в столице Армении , передает РИА Новости со ссылкой на по полицию.

Активисты выступают против избрания премьер-министром Армении бывшего президента Сержа Саргсяна . Акции протеста начались 13 апреля.

Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. Протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.

Во вторник парламент страны избрал Сагрсяна на пост главы правительства.