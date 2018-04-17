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Японская компания планирует построить завод в Узбекистане
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Японская компания планирует построить завод в Узбекистане 

ИА Синьхуа 57 минут назад
Ташкент, 16 апреля /Синьхуа/ — Японский промышленный гигант Kawasaki Heavy Industries планирует построить в Узбекистане завод по производству бензина из природного газа. Об этом сегодня сообщила информационная программа телеканала «Узбекистан 24».
Компания намерена использовать технологии GTG /Gas to gasoline/ с привлечением финансовых средств правительства Японии.
Делегация Kawasaki Heavy Industries готова посетить Узбекистан для обсуждения этого проекта с министерствами и ведомствами страны, говорится в сообщении. —0—
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