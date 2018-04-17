Узбекистан и ОБСЕ обсудили вопросы межнационального согласия и религиозной толерантности 

Ташкент, 16 апреля /Синьхуа/ — Глава узбекского внешнеполитического ведомства Абдулазиз Камилов и Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера сегодня обсудили вопросы обеспечения межнационального согласия и религиозной толерантности, укрепления уз дружбы между различными народностями в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.
В программе визита делегации ОБСЕ — встречи и переговоры в парламенте, Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами, культурных центрах и ряде других ведомств Узбекистана. —0—