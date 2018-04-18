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Эмомали Рахмон обсудил с генсеком ОЭС торговлю и энергетику
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Эмомали Рахмон обсудил с генсеком ОЭС торговлю и энергетику 

Мир24 1 час назад
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в Душанбе обсудил с генсеком Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Халилом Ибрагимом Акча вопросы торговли и энергетики. Президент подчеркнул важность сотрудничества между странами, которые входят в организацию.
«Речь шла об использовании масштабных гидроэнергетических ресурсов Таджикистана для обеспечения возрастающих потребностей региона. Кроме того, мы оценили огромные возможности для развития туризма во благо стран членов Организации экономического сотрудничества», — сказал генсек ОЭС.
Национальная стратегия развития Таджикистана рассчитана на 12 лет.
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