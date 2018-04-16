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Туркменскую молодежь перестали пускать за границу
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Туркменскую молодежь перестали пускать за границу 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Reuters
Граждан Туркмении мужского пола, которые не достигли 30-летнего возраста, не будут выпускать из страны. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщил «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода») источник в Дашогузском велаяте (области) страны со ссылкой на представителей Миграционной службы и жителей региона.
Чиновники утверждают, что подобные меры предпринимаются в целях обеспечения безопасности граждан.
«Моего 27-летнего знакомого, который собирался за рубеж, вызвали в областное отделение миграционной службы, забрали у него билет и сказали, чтобы он не утруждался поездкой в Ашхабад, сообщив, что имеется новое распоряжение не выпускать мужчин до 30 лет за пределы страны», — рассказал источник.
По его словам, нескольким молодым людям возместили стоимость билетов. Условия возмещения и размер компенсации затрат на несостоявшуюся зарубежную поездку в беседе с изданием он не уточнил.
9 апреля сообщалось, что правоохранительные органы начали штрафовать жителей Ашхабада, слушающих на улице музыку через наушники. Свои действия полицейские мотивируют тем, что слушающие музыку пешеходы могут не услышать подъезжающий сзади или сбоку автомобиль, что, в свою очередь, приведет к наезду. Они ссылаются на некий приказ министра внутренних дел, желающего снизить количество ДТП на дорогах.
5 апреля стало известно, что власти Туркмении ввели запрет на ввоз в страну женских купальников бикини и шорт для последующей реализации. Продавцы одежды сообщили журналистам, что сейчас частные магазины распродают купальники и шорты, оставшиеся на складах, на таможне их уже запрещают. Сотрудник таможенной службы, беседовавший на условиях анонимности с корреспондентом «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода»), предположил, что запрет может быть связан «с нравственными нормами туркменов, то есть с тем, что туркменским девушкам не подобает носить купальники».
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