Узбекистан и «Первый канал» России создадут совместный телеканал

АО «Первый канал» ТАШКЕНТ, 16 апреля. / ТАСС /. Узбекистан России в рамках медиа-коммуникационного сотрудничества создадут совместный телеканал. Этот вопрос обсуждался 16 апреля в Ташкенте в ходе встречи министра информационных технологий (Мининфоком) Узбекистана Азима Ахмедхаджаева с заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексеем Волиным, сообщила в понедельник информационная служба Мининфоком.

"В ходе состоявшейся беседы российская сторона ознакомила узбекских коллег с переходом на цифровое телевещание в России и предложила решения российских платформ для организации мобильного телевидения. Кроме того, сторонами был обсужден вопрос по созданию совместного телеканала с АО «Первый канал», — говорится в сообщении. Отмечается, что во встрече приняли участие представители управления делами президента РФ, ВГТРК , телеканалов "Россия Сегодня" , «Первый канал», «Россия 24».

По данным информационной службы, в рамках встречи обсуждался также вопрос о привлечении российских режиссеров для съемок документальных фильмов и программ о выдающихся деятелях Узбекистана.

Стороны договорились о проведении на постоянной основе специальных форумов и семинаров для пресс-служб госорганов Узбекистана.