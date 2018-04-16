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Узбекистан и «Первый канал» России создадут совместный телеканал
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Узбекистан и «Первый канал» России создадут совместный телеканал 

ТАСС 3 часа назад
ТАШКЕНТ, 16 апреля. /ТАСС/. Узбекистан и АО «Первый канал» России в рамках медиа-коммуникационного сотрудничества создадут совместный телеканал. Этот вопрос обсуждался 16 апреля в Ташкенте в ходе встречи министра информационных технологий (Мининфоком) Узбекистана Азима Ахмедхаджаева с заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексеем Волиным, сообщила в понедельник информационная служба Мининфоком.
"В ходе состоявшейся беседы российская сторона ознакомила узбекских коллег с переходом на цифровое телевещание в России и предложила решения российских платформ для организации мобильного телевидения. Кроме того, сторонами был обсужден вопрос по созданию совместного телеканала с АО «Первый канал», — говорится в сообщении. Отмечается, что во встрече приняли участие представители управления делами президента РФ, ВГТРК, телеканалов "Россия Сегодня", «Первый канал», «Россия 24».
По данным информационной службы, в рамках встречи обсуждался также вопрос о привлечении российских режиссеров для съемок документальных фильмов и программ о выдающихся деятелях Узбекистана.
Стороны договорились о проведении на постоянной основе специальных форумов и семинаров для пресс-служб госорганов Узбекистана.
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