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Лукашенко 18-19 апреля с официальным визитом посетит Молдову
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Лукашенко 18-19 апреля с официальным визитом посетит Молдову 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Президент Беларуси Александр Лукашенко 18-19 апреля совершит официальный визит в Молдову, сообщила в понедельник, 16 апреля, пресс-служба белорусского лидера.
«Президент Александр Лукашенко 18-19 апреля совершит официальный визит в Молдову», — говорится в сообщении.
В повестке встреча и переговоры Лукашенко с президентом Молдовы Игорем Додоном и премьер-министром Павлом Филипом, в ходе которых будут всесторонне обсуждены различные аспекты межгосударственных отношений».
Переговоры Лукашенко с Додоном пройдут в формате один на один и расширенном составе с участием членов делегаций. «Главной их темой станет развитие белорусско-молдавского сотрудничества, а также взаимодействие в интеграционных форматах, в том числе на площадках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.
Лидеры двух стран посетят институт растениеводства „Порумбень“, где примут участие в церемонии „День поля“, посвященной началу посевной кампании.
В пресс-службе также отметили, что на переговорах главы белорусского государства с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом будут рассмотрены вопросы расширения экономических связей в разных областях, включая сельское хозяйство, пищевую промышленность, производственную кооперацию, инфраструктурные проекты.
Отдельное внимание будет уделено работе уже имеющихся и созданию новых совместных предприятий, развитию сотрудничества в энергетике, гуманитарной сфере и правоохранительной деятельности. По итогам встречи ожидается подписание ряда международных документов.
В эти же дни в Кишиневе пройдет белорусско-молдавский форум делового и межрегионального сотрудничества.
Напомним, летом 2017 года Лукашенко на встрече с Додоном заявил, что Беларусь готова в любой момент сделать для Молдовы все, что в ее силах.
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