Лукашенко 18-19 апреля с официальным визитом посетит Молдову

«Президент Александр Лукашенко 18-19 апреля совершит официальный визит в Молдову», — говорится в сообщении.

В повестке встреча и переговоры Лукашенко с президентом Молдовы Игорем Додоном и премьер-министром Павлом Филипом , в ходе которых будут всесторонне обсуждены различные аспекты межгосударственных отношений».

Переговоры Лукашенко с Додоном пройдут в формате один на один и расширенном составе с участием членов делегаций. «Главной их темой станет развитие белорусско-молдавского сотрудничества, а также взаимодействие в интеграционных форматах, в том числе на площадках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.

Лидеры двух стран посетят институт растениеводства „Порумбень“, где примут участие в церемонии „День поля“, посвященной началу посевной кампании.

В пресс-службе также отметили, что на переговорах главы белорусского государства с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом будут рассмотрены вопросы расширения экономических связей в разных областях, включая сельское хозяйство, пищевую промышленность, производственную кооперацию, инфраструктурные проекты.

Отдельное внимание будет уделено работе уже имеющихся и созданию новых совместных предприятий, развитию сотрудничества в энергетике, гуманитарной сфере и правоохранительной деятельности. По итогам встречи ожидается подписание ряда международных документов.

В эти же дни в Кишиневе пройдет белорусско-молдавский форум делового и межрегионального сотрудничества.

Напомним, летом 2017 года Лукашенко на встрече с Додоном заявил, что Беларусь готова в любой момент сделать для Молдовы все, что в ее силах.

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