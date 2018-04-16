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Экс-президента Армении выдвинули на новый пост
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Правящая коалиция в парламенте Армении выдвинула бывшего президента Саргсяна на пост премьера 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Правящая коалиция в парламенте Армении, в которую входят Республиканская партия и «Дашнакцутюн», выдвинула кандидатуру экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.
«Согласно действующей процедуре, Республиканская партия Армении и «Дашнакцутюн» выдвинули кандидатуру Саргсяна…», — приводит РИА Новости слова члена исполнительного органа Республиканской партии Эдуарда Шармазанова.
Ранее Серж Саргсян рассказал газете «Известия» о политических изменениях в стране.
2 марта парламент Армении избрал новым президентом республики кандидата от Республиканской партии Армена Саркисяна.
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