Кишинев готовится к официальному визиту президента Беларуси

Многосторонние аспекты межгосударственных отношений включены в повестку официального визита главы Беларуси Молдову 18-19 апреля, сообщает его пресс-служба. В Минске обращают внимание на насыщенность содержания предстоящей встречи в Кишиневе на высшем уровне.

Протоколом предусмотрены встречи и переговоры с президентом и премьер-министром Молдовы. Беседа Александра Лукашенко с президентом Игорем Додоном пройдет в формате один на один и в расширенном составе с участием членов делегаций.

Главной темой переговоров двух лидеров станет развитие белорусско-молдавского сотрудничества, а также взаимодействие в интеграционных форматах, в том числе на площадках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. Планируется также, что Лукашенко и Додон посетят институт растениеводства «Порумбень», где примут участие в церемонии «День поля», посвященной началу посевной кампании.

На переговорах главы белорусского государства с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом будут затронуты вопросы расширения экономических связей, включая сельское хозяйство, пищевую промышленность, производственную кооперацию, инфраструктурные проекты.

Особое внимание будет уделено работе уже имеющихся и созданию новых совместных предприятий, развитию сотрудничества в энергетике, гуманитарной сфере и правоохранительной деятельности.

В эти же дни в Кишиневе пройдет белорусско-молдавский форум делового и межрегионального сотрудничества. В нем примут участие не только представители бизнес-кругов, но и руководство городов и районов двух стран. Для делегатов будет организована выставка коммунальной техники и другой белорусской продукции.