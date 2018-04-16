Ещё
Кишинев готовится к официальному визиту президента Беларуси
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кишинев готовится к официальному визиту президента Беларуси 

Российская Газета 2 часа назад
Многосторонние аспекты межгосударственных отношений включены в повестку официального визита главы Беларуси в Молдову 18-19 апреля, сообщает его пресс-служба. В Минске обращают внимание на насыщенность содержания предстоящей встречи в Кишиневе на высшем уровне.
Протоколом предусмотрены встречи и переговоры с президентом и премьер-министром Молдовы. Беседа Александра Лукашенко с президентом Игорем Додоном пройдет в формате один на один и в расширенном составе с участием членов делегаций.
Главной темой переговоров двух лидеров станет развитие белорусско-молдавского сотрудничества, а также взаимодействие в интеграционных форматах, в том числе на площадках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. Планируется также, что Лукашенко и Додон посетят институт растениеводства «Порумбень», где примут участие в церемонии «День поля», посвященной началу посевной кампании.
На переговорах главы белорусского государства с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом будут затронуты вопросы расширения экономических связей, включая сельское хозяйство, пищевую промышленность, производственную кооперацию, инфраструктурные проекты.
Особое внимание будет уделено работе уже имеющихся и созданию новых совместных предприятий, развитию сотрудничества в энергетике, гуманитарной сфере и правоохранительной деятельности.
В эти же дни в Кишиневе пройдет белорусско-молдавский форум делового и межрегионального сотрудничества. В нем примут участие не только представители бизнес-кругов, но и руководство городов и районов двух стран. Для делегатов будет организована выставка коммунальной техники и другой белорусской продукции.
Российская Газета: последние новости
Под Брестом началась активная фаза учений десантников РБ и России Лукашенко встретится с коллективами государственных СМИ Лукашенко оценил роль СМИ в современном мире
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки28
Согласована единая позиция по Сирии242
Центробанк поменял планы56
Россиянин уехал на дачу и пожалел27
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии299
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение